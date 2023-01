Twentse architecten presenteren plannen voor het platteland: ‘De toekomst is al begonnen’

Basketbal: Jolly Jumpers in kwartfina­le bekertoer­nooi na ruime overwin­ning bij Cangeroes

Jolly Jumpers zit bij de laatste acht van het nationale bekertoernooi. De Tubbergse formatie versloeg in de achtste finales BC Cangeroes op soevereine wijze. In Utrecht werd het 81-55. Tegenstander in de kwartfinale is Landsmeer.

