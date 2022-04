Twentse festivals in dubio, prijzen verhogen of niet? ‘Bij een muntprijs van 3,50 euro smaakt het bier me niet meer’

FC Twen­te-speel­ster vond in Rusland na 20 jaar haar moeder terug: ‘Het was zo heftig’

ENSCHEDE - FC Twente-speelster Nurija van Schoonhoven (24) werd op haar tweede geadopteerd uit Rusland. Twee jaar geleden vond de Hengelose dankzij het tv-programma Spoorloos in een psychiatrische kliniek haar biologische moeder terug. Komende maandag gaat ze in een nieuwe aflevering op zoek naar haar vader en halfzus. Dit is haar verhaal.

