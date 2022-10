Twentse fiscus wil bij huiseigenaren in Enschede binnenkijken: ‘Het lijkt Noord-Korea wel’

ENSCHEDE - Maak foto’s van woonkamer, slaapkamer, toilet, keuken en stuur ze in. Door met hulp van de bewoner binnen te kijken bepaalt het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente de WOZ-waarde van woningen in Enschede. Maar mag de overheid op deze manier achter de voordeur komen? „Ik woon toch niet in Noord-Korea?”