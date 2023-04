Twentse huurders van failliet Deniz Living staan op straat, hun borg is verdwenen

Vijftien hospiteer­avon­den voor een kamer in Enschede: ‘Je zou het kunnen zien als een soort vleeskeu­ring’

Wie gaat studeren in een onbekende stad moet er aan geloven: hospiteren. Met wat geluk is het na een paar pogingen raak, maar soms duurt het langer. Student Thomas van Klink had moeite met het vinden van een kamer in Enschede: „Je gaat dan denken: wat heb ik fout gedaan?”