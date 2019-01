Twentse jager schiet wolf dood: ‘Ik kon toch niet toezien hoe de honden verscheurd werden’

Overlast Laares­straat in Enschede: ‘Het is niet de vraag of, maar wanneer het misgaat’

30 januari ENSCHEDE - De ernstige overlast rond 'een pand' in de Laaresstraat heeft tot grote bezorgdheid bij de CDA-gemeenteraadsfractie geleid. De lokale christendemocraten hebben daarom schriftelijke vragen over de kwestie gesteld aan het stadsbestuur. „Het is niet de vraag of, maar wanneer het misgaat in de Laaresstraat.”