Twentse Jolien (38) en haar gezin verhuisden van één op andere moment naar Bonaire: ‘Mijn partner en ik zijn nogal makkelijk’

Stelling | Meer bedrijven in Twente moeten overstap­pen op een vierdaagse werkweek

Menig onderzoek heeft het aangetoond. Een vierdaagse werkweek is goed voor de werknemers én het bedrijf. Het Enschedese bedrijf Ecare is daar na een proef van overtuigd en stapt over op een kortere werkweek, met behoud van loon.