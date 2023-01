Twentse journalist die falende MST-arts ontmaskerde blikt terug: ‘De confrontatie, die was merkwaardig’

Fietsster naar ziekenhuis na aanrijding in Enschede, dader gaat er vandoor

Een fietsster is aangereden op de Deurningerstraat in Enschede. Ze is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De veroorzaker van het ongeval is na het ongeluk doorgereden. De politie is op zoek naar het voertuig.

17 januari