Twentse nieuwsfotograaf belaagd door beveiligers bij vaccinatielocatie van GGD in Enschede

Oproep stop toename growshops in Enschede: ‘Ze zorgen voor onveilige situatie in binnenstad’

30 maart ENSCHEDE - De winkeliers in de binnenstad maken zich grote zorgen over de toename van growshops. Inmiddels zijn er al zeventien in het centrum, volgens Winkelhart Enschede. Zij zorgen voor ‘onveilige situaties in de omgeving’. De winkeliersvereniging vindt dat de gemeente moet ingrijpen. Het CDA sluit zich daar nu met schriftelijke vragen richting college bij aan.