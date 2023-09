Twentse ondernemer brengt in smeergeldaffaire zwaar geschut in stelling

‘Van Halst directeur Ajax: in De Grolsch Veste moeten ze daar wel even om lachen’

FC Twente beleefde opnieuw een prima weekend: na de winst op Volendam is de ploeg van de nieuwe trainer Joseph Oosting nog steeds zonder puntenverlies. Maar er gebeurde de voorbije dagen nog veel meer in Enschede. In de Podcast De Ballen Verstand komt alles weer langs. Zelfs een ode aan Daan Rots.