Twentse politieman (55) op eigen verzoek voor de rechter na arrestatie van collega

ZWOLLE - Onder grote belangstelling is dinsdagochtend in Zwolle de strafzaak begonnen tegen de Twentse politieman Herbert Hoekerswever*. De veelbesproken zaak draait om een arrestatie van een collega-politieman in Enschede in 2016. Maar dat is niet het meest bijzondere: Hoekerswever staat namelijk op eigen verzoek voor de rechter.

Hoe zat het ook alweer? De zaak kent een lange en opmerkelijke geschiedenis. De ervaren diender Hoekerswever (55) arresteerde in mei 2016 een man in het politiebureau in Enschede. Al snel bleek het te gaan om een collega-agent uit Amsterdam, Anis Raiss.

Die noemde de arrestatie onterecht, deed aangifte tegen Hoekerswever en verklaarde tegenover NRC dat er sprake zou zijn van racisme en etnisch profileren. Mede vanwege die beschuldiging krijgt de zaak tot op de dag van vandaag veel landelijke aandacht.

Wel strafbaar, geen zaak

Het Openbaar Ministerie stelde vervolgens vast dat Hoekerswever strafbare feiten pleegde, maar verklaarde de zaak te seponeren als de politie intern maatregelen zou nemen. Dat gebeurde toen Hoekerswever tot zijn grote onvrede door zijn werkgever berispt werd.

De Twentse politie-inspecteur ging daarom tegen die berisping in bezwaar, en kreeg gelijk. Daardoor was er echter geen sprake meer van interne maatregelen, en dus was er niet aan de voorwaarden van het sepot van justitie voldaan. Maar toen het OM besloot Hoekerswever alsnog niet te vervolgen, maakte de Tukker een ongebruikelijke keuze.

Hij dwong het OM een strafzaak tegen hem te beginnen, via een zogenaamde Artikel 12-procedure. Met een belangrijk doel: hij wil zijn naam volledig gezuiverd hebben, want van strafbare feiten is volgens hem en zijn advocaat geen sprake. En van discriminatie al helemaal niet.

Veel op het spel

Door de afgedwongen vervolging neemt Hoekerswever zelf het risico op een strafblad. Hij staat in Zwolle terecht voor drie feiten, die allemaal in een paar minuten plaatsvonden in het politiebureau in Enschede: de onterechte opsluiting van Raiss in een politiecel, mishandeling door hem stevig bij de polsen te pakken en vernieling van de broek van Raiss.

Justitie verwijt Hoekerswever dus geen racisme of etnisch profileren. Eerder concludeerde de politie dat ook al na een uitgebreid intern onderzoek.

Verdachte en slachtoffer aan het woord

Dinsdagochtend komen Hoekerswever, zijn advocaat Jan Paul van Barneveld en Raiss uitgebreid aan het woord in de Zwolse rechtbank, waarna het Openbaar Ministerie zijn strafeis zal formuleren. Er wordt nog geen uitspraak gedaan.

*Hoekerswever wordt op eigen verzoek met zijn volledige naam genoemd, net als in eerdere publicaties van Tubantia over de zaak