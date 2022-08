Twentse politievrouwen stuiteren door India en halen de Times of India: ‘Strong women’

Dit is gewoon een aardig vakantieverhaaltje. De vrouwen van politie Twente Jacomijn Heupink, Nicole Olbertz en Maaike van der Woude trekken twee weken lang in een riksja door India. Het is een tweetakt driewieler met de bestuurder voorin en bank voor twee passagiers achter. Maar wel met wifi. En daarom kunnen we even appen.