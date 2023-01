Twentse Roeivereniging Tubantia blij met ‘foutje’ in reclame-uiting gemeente Hengelo: ‘Wethouders, kom roeien!’

LezersbriefHENGELO - Geachte wethouders Steen en Gerrits. Ook ons - de Twentse Roeivereniging Tubantia - is de ontstane commotie over uw ambities met de stad Hengelo niet ontgaan.

Over de ‘groeiambities’ die u hebt met onze stad, waarover u in december berichtte op de site van EM (voorheen Elsevier Magazine). En waar door een ingehuurd marketing bureau per abuis ‘roeiambities’ van is gemaakt. Een geval van ‘foutje, bedankt’ zou je ook kunnen zeggen.

Gniffelen

Zowel over de ambities zelf als de mogelijke verspilling van gemeentebudgetten is inmiddels het nodige te doen. Wij hebben ondertussen stiekem wel even moeten gniffelen. Niet elke dag krijgen we gratis PR uit onverwachte hoek. En ook wij hebben een promotiebudget waar we zorgvuldig mee om moeten springen. Let wel, over de kwestie zelf, hebben wij als vereniging - open voor alle gezindten - geen oordeel.

Mocht het van die groei komen, kunnen wij uiteraard wel een bijdrage leveren in het bieden van een sportief en sociaal vangnet voor potentiële nieuwkomers. De Twentse Roeivereniging Tubantia is een prachtige vereniging waar volop genoten kan worden van ons mooie Twentekanaal.

Roeiclinic

Om dat zelf eens te ervaren nodigen wij en uw collega wethouders uit voor een geheel verzorgde roeiclinic. Dat kan een dezer dagen of weken om alle gedoe lekker van u af roeien. Maar kan ook wachten tot het straks in de lente aan onze kade nog aangenamer toeven is. Het aanbod blijft geldig. U bent van harte welkom!

We horen graag van u.

Mirjam Spit

Voorzitter TRV Tubantia