Twentse student Peter kreeg kanker, maar moet beurs volledig terugbetalen: ‘Je wordt als fraudeur gezien’

Gemeente­raads­lid Overink wil verbod op bedelen in Enschede: ‘Gaat me om de bendes die hier achter zitten’

24 september ENSCHEDE - Je struikelt er misschien nog net niet over bedelaars zoals in Barcelona en Parijs. Toch wil gemeenteraadslid Barry Overink (Burgerbelangen Enschede) een bedelverbod in Enschede voor buitenlandse bendes die agressief en opdringerig bedelen in de binnenstad.