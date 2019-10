Twentse studie naar stoppen met roken in virtueel dorp

VIDEO Enschedese studenten naaien twaalf uur voor meer bewustzijn

6 oktober ENSCHEDE - Hoe het is om in een Bengaalse of Chinese kledingfabriek te werken? Eergisteren mochten twaalf fashion-studenten uit Enschede dat ervaren. Niet daadwerkelijk in Azië en ook niet in een echte kledingfabriek, maar het kwam wel dichtbij.