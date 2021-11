Twentse uitvinding moet einde maken aan tijdrovende acculaden voertuigen: ‘dit is een doorbraak’

Boekeloërs boos over bedrijven in garage­boxen: ‘Hoe is het mogelijk dat gemeente dit zonder vergunning toestaat!’

BOEKELO - Terwijl de gemeente oogluikend instemde hebben zich zonder vergunning bedrijven gevestigd in garageboxen van de voormalige Autogarage Vossebeld, midden in Boekelo. Dorpsraad en omwonenden zijn verbijsterd. „Het is in strijd met het bestemmingsplan. Hoe is het mogelijk dat de gemeente dit toestaat?”

17 november