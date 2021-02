Twentse Vincent en Kasia ontvluchten met dochters de lockdown: ‘Op Curaçao voelen we ons veilig en vrij’

Roekeloos en onverantwoord. Vincent en Kasia kunnen de reacties op social media uittekenen. En toch bellen ze vanuit zonnig Curaçao naar Nederland. Vrijheid is hun grootste geluk. En daar moet je juist in deze tijd gewoon over kunnen praten, vinden ze. „Natuurlijk bestaat corona”, zegt Vincent. „Maar is dit beleid goed voor iedereen?” Daar heeft het stel twijfels over. „Ik wil het helemaal niet over PCR-testen en vaccins hebben hoor. Dit gaat over gezinsgeluk. En dat vind je niet alleen in Nederland.”