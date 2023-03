Twentse ziekenhuizen zien slechts lichte stijging aantal covid-patiënten: geen extra maatregelen

De Twentse ziekenhuizen MST en ZGT zien geen exorbitante stijging in het aantal patiënten dat met covid moet worden opgenomen. Maandag bracht het Landelijk Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) naar buiten dat de laatste dagen landelijke gezien een flinke toename van het aantal covid-gevallen is waar te nemen.

In de Twentse ziekenhuizen is dat landelijke beeld niet te zien, zo wordt duidelijk na vragen van deze krant. „Op dit moment is het rustig in ZGT wat betreft het aantal opgenomen covid-patiënten”, meldt woordvoerder Evelien Hendriks Boerrigter.

„Wij hebben gemiddeld rond de tien covid-patiënten in huis. Daarvan is de helft niet opgenomen vanwege covid, maar met covid als onderliggende ziekte. covid is dus niet de reden van opname.”

ZGT structureel voorbereid

Hoewel dit wel extra tijd en ruimte vraagt voor geïsoleerd verplegen, geeft dit geen extra zorg. „Ik weet niet of de landelijke prognose gebaseerd is op patiënten met covid of door covid. Vooralsnog nemen wij geen extra maatregelen. Wij zijn structureel voorbereid op een eventuele toename van het aantal covid-patiënten en kunnen desgewenst opschalen. Wij verwachten geen consequenties voor de reguliere zorg.”

Lichte stijging bij MST

Ook bij MST is dat het geval. Woordvoerder Ida Gerda Emmens erkent dat er een lichte toename te zien is. „Ten opzichte van een week geleden zien we een lichte stijging, maar niets om ons zorgen over te maken. Binnen onze reguliere bedrijfsvoering kunnen we die extra patiënten zonder probleem aan.”