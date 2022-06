Uitbreiding hoogspanningsnet moet uitval binnenstad Enschede voorkomen

FIOD doorzoekt woningen in Enschede, 48-jarige man aangehou­den vanwege faillisse­ments­frau­de

ENSCHEDE - De FIOD heeft dinsdagmiddag twee woningen in Enschede doorzocht. Een 48-jarige man die wordt verdacht van faillissementsfraude is aangehouden. Tijdens de doorzoeking is zijn administratie in beslag genomen.

