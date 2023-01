Uitgelegd in 11 vragen: hoe de hoogspanningsmasten verdwijnen uit Almelo

Om welke masten gaat het?

In het hoogspanningsnet zitten net als in woonhuizen knooppunten waar kabels samenkomen. In Almelo loopt het hoogspanningsnet vanaf hoogspanningsstation De Mosterdpot, het knooppunt aan de Wierdensestraat, naar de Maatkampsweg in de buurtschap het Tusveld. Vandaaruit gaat de stroom richting Hengelo, waar aan de Weideweg een station staat. Tussen de Mosterdpot en de Maatkampsweg staan 19 hoogspanningsmasten, die de kabels onder meer over de Weezebeeksingel geleiden.