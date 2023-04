Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

‘Ernst Huberty was mijn leraar Duits’

Ernst Huberty is overleden. Zet het in een app-groep, retweet het of verspreid het van mond tot mond en een hele generatie, grofweg die van 55 jaar en ouder, zit in gedachten weer op zaterdagavond, een paar minuten over 6, naar de Duitse televisie te kijken. Naar Die Sportschau met, zoals het cliché wil, frisgewassen haren, zo uit de teil.