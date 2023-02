Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zondag)

Er was een beperkt programma zondag in het amateurvoetbal. Hoe verliepen de wedstrijden? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Derde divisie

JOS - HSC’21 1-0 (0-0). Trezner 1-0.

HSC’21 is de competitie zondagmiddag hervat met een nederlaag bij JOS. In Amsterdam slaagde de ploeg van trainer Daniël Nijhof er niet om het veldoverwicht uit te buiten. De thuisploeg loerde op de counter en scoorde in de slotfase uit de kluts. „Een frommelgoal”, aldus Nijhof. „We waren de bovenliggende partij, maar konden niet tot grote kansen komen. In balbezit was dit duidelijk niet onze beste wedstrijd. We moesten met ideeën komen, maar op een enkele mogelijkheid na, was dat onvoldoende. Aan de inzet lag het niet. De jongens hebben echt hard gewerkt en gestreden.” Lang leken de ploegen af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel. Een resultaat waar Nijhof zich goed in had kunnen vinden. Door een moment van onachtzaamheid kende het duel toch nog een winnaar. „We hoopten de goede lijn van de laatste weken door te kunnen trekken. Achterin hebben we ook vrijwel niets weggegeven, maar vooral aan de bal hadden we meer moeten brengen. Dat zal volgende week beter moeten.”

HSC’21: Peterman, Moldur, Wensing, Schrijver, Veensma, Stokkers, Overgoor (66’Witbreuk), Schepers, Cenk Uguz, Erkilinc (71’Ottink), De Vries (80’Stokkingreef)

Vierde divisie B

Kampong - Longa’30 1-1 (1-1) Stevens 0-1.

Longa’30 pakte zijn eerste punt van 2023 en scoorde ook voor de eerste keer in dit kalenderjaar. Verdediger Jelme Stevens opende na een hoekschop voor de Lichtenvoordenaren al snel de score in Utrecht. Thuis had Longa’30 eerder dit seizoen nog kansloos met 0-2 verloren van Kampong. Longa’30 staat met 31 punten op de zesde plek en heeft de nummers vier en vijf (Juliana’31 en AWC) in het vizier.

RKZVC - Moerse Boys 1-1 (1-1) Storkhorst 1-0, De Meijer 1-1.

Hekkensluiter RKZVC speelde gelijk tegen de nummer voorlaatst Moerse Boys. Daarmee schoot de Zieuwentse ploeg niets op, het stevent onverminderd af op degradatie. De wedstrijd tussen beide degradatiekandidaten was slecht. Er werd over en weer veel balverlies geleden, het was onrustig en een gebrek aan creativiteit zorgde voor voorspelbaar aanvalsspel bij de thuisploeg. In de 23ste minuut bekroonde Sjors Storkhorst een mooie door hem zelf opgezette aanval: 1-0. Vlak voor de pauze werd het gelijk, op knullige wijze. RKZVC-speler Harm Eskes ging met de bal aan de wandel, verloor deze, waardoor de counter van de Brabanders werd ingeleid. Doelman Joël Paijers van RKZVC leek daarna een sta-in-de-weg, maar hij liet de door hem gepakte inzet van Moerse Boys pardoes los, waardoor de 1-1 kon worden binnengetikt. „Ik ben teleurgesteld in het resultaat en de wijze waarop wij ons gepresenteerd hebben”, stelde RKZVC-trainer Arjen Nijman, die zijn contract tot medio 2024 heeft verlengd. „We misten wat mensen, maar waren supergemotiveerd. Misschien dat de spanning toch wat invloed had.”

Derde klasse A

TVO - WVV’34 0-2. (0-1). Aarnink 0-1, Horstink 0-2.

Door de 2-0 zege op hekkensluiter TVO heeft WVV’34 de koppositie gepakt. WVV’34 viel in Beckum volop aan. Na zo’n vijftien minuten spelen kwamen de gasten op voorsprong. Maar de goal van Wouter Horstink werd afgekeurd wegens buitenspel. De thuisploeg loerde op de counter, zoals na de afgekeurde treffer van WVV’34: TVO kreeg een grote kans, maar de bal ging over. Niet veel later zette Lars Aarnink de gasten op voorsprong. In de tweede helft verdubbelde WVV’34 de score. Na een mooie aanval over links van Robin Rikkert kon Wouter Horstink de bal binnentikken: 2-0. TVO eindigde het duel met tien man. Aanvaller Jorn Groothuis kreeg vlak voor het eindsignaal zijn tweede gele kaart.

Luctor et Emergo - Barbaros 2-4 (1-1) Ahmadi 0-1, Van Wietmarschen 1-1, Babuloglu 1-2 en 1-3, Ahmadi 1-4, Schollink 2-4.

Barbaros heeft goede zaken gedaan door het inhaalduel bij Luctor et Emergo te winnen. De ploeg heeft nu evenveel punten als koploper WVV’34 . Op basis van het doelsaldo staat Barbaros tweede. Nummer 3 MVV’29 heeft ook evenveel punten. Luctor blijft op de elfde plaats staan. Barbaros begon goed. Al in de zevende minuut kwam de ploeg op voorsprong. Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. De gasten kwamen goed uit de kleedkamer: Burak Babuloglu schoot in de 46ste minuut een vrije trap binnen. Hij was even later ook goed voor de 3-1. Romin Ahmadi maakte daarna zijn tweede van de middag, waarna Luctor et Emergo nog iets terugdeed.

Vierde klasse C

Erix - KSV 2-1 (1-1). Oonk 0-1, Stevens 1-1, Spekschoor 2-1.

Erix won in extremis de derby tegen KSV. „Door een wereldgoal van Harm Spekschoor in de 92ste minuut”, vertelde trainer Mick Hermsen. „Hij scoorde met een omhaal.” Door de zege heeft Erix nu een gat van zes punten geslagen met KSV en staat op de veilige achtste plaats. Uit de vierde klasse C degraderen twee ploegen rechtstreeks en spelen de nummers negen en tien nacompetitie. Bij KSV haalde Max Elshof het einde niet. Hij liep tegen twee gele kaarten op.

Vierde klasse G

IJsselstreek - Haarle 0-2 (0-1). Van Breen 0-1 en 0-2.

Door de zege op IJsselstreek heeft Haarle de periodetitel te pakken. Haarle begon goed aan het duel. In de achtste minuut legde Arne Besten de bal achter de verdediging van IJsselstreek. Glenn van Breen maakte het, een op een met de keeper, af. Tien minuten voor tijd zette hij de eindstand op het bord.

Vijfde klasse A

Vosta - TVV 1-1

Vijfde klasse B

ZZC’20 - Haarlo 5-1

SVBV - MEC 4-1

De Hoven - GSV’63 2-4