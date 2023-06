Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen nacompetitie amateurvoetbal (zondag)

Overdag witte doktersjas, in vrije tijd El­vis-jump­suit

David Njoo (55), dermatoloog in de ZGT-ziekenhuizen van Hengelo en Almelo, is net terug uit Las Vegas. Hij heeft opgetreden in Westgate International Hotel. The King gaf daar meer dan achthonderd shows. Nu is hij daar opgevolgd door Asian Elvis. In zijn vrije tijd springt de in Indonesië geboren huidarts in een jumpsuit zoals zijn idool ze op het eind droeg.