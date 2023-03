Uitslagen en verslagen hockey: mannen Bully winnen na spectaculaire comeback

Vrouwen

Overgangsklasse

RoodWit - Bully 2-0 (1-0)

De vrouwen van Bully speelden vorige week al hun eerste wedstrijd van 2023, een inhaalwedstrijd tegen koploper Nijmegen. Na verlies tegen Nijmegen hoopte het team punten te pakken tegen RoodWit. Volgens Thiemo Bruning, coach van Bully, begon zijn ploeg erg sterk. „Qua organisatie en defensieve taken deden we het uitstekend”, vertelde hij. Bully creëerde diverse counteraanvallen en sleepte zelfs wat corners uit de beginfase van de wedstrijd. Doelpunten vielen er niet en het bleef lang 0-0. Vlak voor rust scoorde RoodWit uit een corner in het uiterste hoekje van de goal. „Het was een mooie precieze goal, maar wij waren beter”, vervolgde Bruning. In de tweede helft speelde Bully een stuk offensiever en probeerde een doelpunt af te dwingen. In de slotfase speelden de Oldenzaalse vrouwen een op een over het hele veld, maar er werd niet gescoord. „We moeten er vertrouwen in houden en veel trainen op de corner en afronding”, aldus Bruning.

Mannen

Eerste klasse

EHV - Spandersbosch 2-3 (2-0)

Na een winterstop met enkele succesvolle oefenwedstrijden in Spanje en Nederland kwamen de mannen van EHV met vertrouwen het veld op. In de eerste helft speelde EHV uitermate goed. Gijs Sanders, een speler uit de eigen jeugd, scoorde twee maal. De tweede goal knalde hij in de touwen, nadat hij zichzelf langs drie man heen werkte. Spandersbosch kwam terug in de tweede helft door een corner. „Ze hebben ook een goede corner”, vertelde Richard van Wezenbeek, coach van EHV. Na de aansluitingstreffer van Spandersbosch leek er niks aan de hand, maar de mannen van EHV waren niet scherp. „We knipperden een keer met de ogen en opeens stond het gelijk”, zei Van Wezenbeek. Bij een gelijkspel bleef het niet, want de tweede corner van Spandersbosch vloog ook in het net. „De keeper van de tegenstander heeft meer reddingen gemaakt dan zijn team doelpogingen heeft ondernomen”, aldus Van Wezenbeek.

Tweede klasse

Bully - Ares 5-3 (1-3)

De Oldenzaalse mannen speelden een inhaalwedstrijd tegen Ares. De beginfase ging redelijk goed en Bully kwam op voorsprong via een strafcorner door Jan-Willem Wijnbergen. In het tweede kwart van de wedstrijd verzwakte Bully enorm. „We maakten veel persoonlijke fouten en waren slordig”, aldus Wijnbergen. Ares profiteerde van deze slordigheden en scoorde drie keer in het tweede kwart. „In de tweede helft hebben we uit een ander vaatje getapt en de druk opgevoerd”, vervolgde Wijnbergen. Zelf scoorde Wijnbergen nog drie goals en zijn teamgenoot Robbert Helthuis één. Een mooie comeback in de tweede helft zorgde ervoor dat Bully won met 5-3.