Uitslagen en verslagen korfbal: AKC gedegradeerd, Blauw Zwart gepromoveerd

Stelling | Door de inflatie pak ik minder snel een terrasje dan vroeger

Een biertje op het terras in Twente is in twee jaar tijd 15 procent duurder geworden. Dat blijkt uit een terrastest van deze krant in de vier grootste steden. Waar na corona nog massaal werd aangehikt tegen de ‘magische’ 3 eurogrens voor een biertje (0,25l), zijn alle cafés dat station inmiddels gepasseerd. Gemiddeld tik je 3,33 euro af voor een tapbiertje op het terras. Dat was 2,90 euro.