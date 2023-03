Uitslagen en verslagen korfbal: Blauw Zwart op drempel van tweede klasse

levensloop Een dagje vrij voor de jongens van voetbal­coach Jordy (40) uit Almelo

Daar staat hij dan. ‘Interim-coach’. Jordy Visser (40) moet om de term lachen, en dat is niet zo gek, want hij is gewoon de vader van Keano (11) en hem is gevraagd of hij het elftal wil begeleiden. „Ik ben stratenmaker”, zegt de Almeloër, „en ik heb maar een middag vrij genomen. Er zou geen leraar beschikbaar zijn. Toen heeft mijn zoon mij gevraagd. Dan pak ik dat natuurlijk op.”