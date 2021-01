Uitvaartleider legt twaalf kilometer te voet af voor bijzondere uitvaart in Enschede

ENSCHEDE - Het was een bijzondere laatste wens die in vervulling ging. Martin Bemelmans, echtgenoot van Hillie Duivenkate, bekend amazone en eigenaar van manege De Horstlinde in Enschede, werd per glazen koets van het eigen erf naar het crematorium vervoerd. Voor uitvaartleider Pedro Swier betekende het ook een speciaal moment: hij liep alle twaalf kilometers voor de koets uit.

Swier is een modern uitvaartbegeleider, zo zegt hij zelf. Maar hij hecht wel aan tradities. Hij heeft in dit soort gevallen twee keuzes: mee rijden op de bok, of de stoet lopend vooraf gaan. „Indien enigszins mogelijk loop je voor de paarden uit”, zegt Swier. „Het betekende wel dat de laatste reis van de overledene bijna twee uur duurde. En dat ik stevig door moest stappen, want paarden gaan iets sneller dan de gebruikelijke dodemanspas.”

Uitvaart in stijl

Martin Bemelmans is voormalig topambtenaar van de gemeente Enschede. Hij overleed 30 december op 69-jarige leeftijd. Zijn echtgenote Hillie en de kinderen wilden van de uitvaart een bijzonder moment maken. Geheel binnen de richtlijnen van het RIVM, maar wel in een stijl die past bij de familie. „De koets is via relaties geregeld, de twee paarden komen ook via de familie zelf”, aldus Swier.

Door de sneeuw

Elk afscheid is uniek, benadrukt hij. „Maar dit was mooi en opmerkelijk. Omdat de volledige rit per koets werd afgelegd, mede dankzij verkeersregelaars op alle kruispunten. Door de mooie erehaag en de bijzondere route. Heel verrassend was ook dat we het laatste stuk door de sneeuw liepen, wat heel stemmig was. En mooi is ook dat de kist werd getooid met een bloemstuk in de vorm van een hoefijzer. Ook in deze moeilijke tijd is het mogelijk om creatief met een crematie of begrafenis om te gaan.”

Een steek wijzer

Zelf moest Swier op zoek in zijn vitrinekast. De etiquette wil nu eenmaal dat de uitvaartleider die voor de koets uitloopt een steek draagt, en geen hoge hoed. „Ik ben een man van etiquette”, zegt Swier. „Ik heb in de loop der tijd allerlei attributen verzameld die me daarbij helpen. Zoals deze steek. Voor alle zekerheid heb ik ook een hoge hoed meegenomen, voor het geval ik toch nog enkele keren op de bok plaats moest nemen. Maar die heb ik niet nodig gehad.”

Een bijzondere uitvaart woensdag. Martin Bemelmans wordt in een koets met paarden naar het crematorium vervoerd. Pedro Swier loopt met steek - zoals het hoort - voor de koets.

