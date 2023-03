Uitvinder Albert Vasse (64) overleden: hij stond pal voor de slachtoffers van de vuurwerkramp

met video Dode ontdekt na brand in senioren­com­plex in Enschede

In de gangen van het voormalige zorgcentrum ’t Achtervoort in Enschede hangt een brandlucht. Forensisch specialisten van de politie en brandweer doen er onderzoek naar de oorzaak van de brand, waarbij in de vroege dinsdagochtend een bewoner om het leven kwam.