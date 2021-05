Undercover politieauto in aanrijding met scooter in Enschede

Sekswer­kers weer aan de slag in Twente: ‘Afstand houden lukt niet in deze branche’

12 mei ENSCHEDE - Sekswerkers mogen - als het goed is - volgende week aan de slag, ook in Twente. Club Casanova in Enschede opent na maanden leegstand weer de deuren. Wel volgens het ‘oude’ concept: „Afstand houden lukt niet in deze branche.”