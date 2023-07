Uniek geheim commandocentrum uit Koude Oorlog wordt monument: geen sloop, wel andere mogelijkheden

Ondanks tik op de vingers vraagt Enschede toch weer om foto’s van interieur. En dat mag

Het had vorig jaar wat voeten in aarde: 1100 mensen in Enschede moesten foto’s van hun interieur opsturen voor het vaststellen van de WOZ-waarde. Schending van de privacy vonden bewoners én de politiek. Er ging een streep door: dit doen ze niet meer. Nu krijgen sommigen toch weer de vraag om zulke foto’s. Hoe kan dat?