Unox-mutsen zijn populair tijdens nieuwjaarsduik op Hulsbeek in Oldenzaal: ‘Volgend jaar moeten we er meer bestellen’

Het water in de vijver van Outdoor Challenge Park staat te laag. Daarom besloot de organisatie van de nieuwjaarsduik om deze te verplaatsen naar Strand 1. De vorige twee edities werden afgelast vanwege de coronacrisis, maar op deze zondag lieten honderden zwemmers zien de duik niet vergeten te zijn. De Unox-mutsen, erwtensoep en warme chocolademelk vlogen over de toonbank.

Nemen we mee naar volgend jaar: dan moeten we er wat meer bestellen

Na een warming-up gingen de deelnemers het koude water in. „De energie van de mensen verbaasde me, in positieve zin”, vertelt William Segerink van het organiserende Hulsbeek Events. „Na een eerste woordje kwam er een golf van energie over me heen. Ik denk dat er in totaal wel 600 tot 700 mensen aanwezig waren. Dat geeft een geweldig gevoel.”