UT-hoogleraar Peter-Paul Verbeek bij vertrek: ‘Maak de UT tweetalig’

Ook in Twente onverklaar­ba­re oversterf­te: 200 extra overlij­dens

ENSCHEDE - In Twente overleden dit jaar 200 mensen meer dan op basis van statistieken werd verwacht. In heel Nederland is deze trend te zien: de oversterfte doet zich voor in alle regio’s. Waar die door wordt veroorzaakt is vooralsnog onbekend.

21 september