UT-student Haico (24) maakte algoritme dat de Mol voorspelt: ‘Heb het elk jaar goed’

Wie krijgen er eigenlijk als laatste de prik tegen Covid-19?

11 februari HENGELO - Al weken draait het om vragen als: Wie is als eerste aan de beurt voor een vaccinatie tegen corona? En: Welke groep is er daarna aan de beurt? Of: Kan deze speciale groep nog even tussendoor? Maar een belangrijke vraag is ook: Welke groep krijgt als laatste een prik tegen Covid-19?