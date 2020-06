UT-student Myrthe in talkshow Op1: ‘Elke keer als ik naar de supermarkt loop word ik nageroepen’

Aan tafel Op1 vertelt ze over haar ervaringen in het centrum van Enschede. ‘’Elke keer als ik naar de supermarkt loop word ik nageroepen en dat vond ik heel intimiderend. Ik denk soms ook weleens heb ik wat verkeerds gedaan of heb ik een te kort rokje aan? Maar dat is onzin ik moet kunnen dragen wat ik wil.‘’ Na een gesprek met haar huisgenoten en haar jaarclub besloot ze dit kan niet langer, en is ze een petitie gestart. Deze petitie is nu al meer dan 11.000 keer ondertekent.