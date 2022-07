Vakantie zet druk op geboortezorg: zwangere in Enschede moet mogelijk uitwijken naar Almelo of Hardenberg

De gedwongen verplaatsing van zwangeren naar andere ziekenhuizen in de zomer is het directe gevolg van de afspraken die de ziekenhuizen in Twente al enige jaren hanteren. Die houden in dat er in de vakantieperiode nauwer wordt samengewerkt en dat het MST en het ZGT bij toerbeurt een weeklang een deel van hun verloskamers sluiten.