Val kabinet geeft Twentse terriër Pieter Omtzigt geen voldoening: ‘De staat functioneert niet meer’

Tien hypotheses: zijn dit de redenen dat Twente al maanden corona­brand­haard van Nederland is?

10:01 Waarom is Twente al tijden een coronabrandhaard in Nederland? Via tien hypotheses proberen we te verklaren waarom de besmettingsgraad in deze regio zo hoog is. Groen: aannemelijk. Oranje: twijfelachtig. Rood: uitgesloten