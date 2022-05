Valse 20 eurobiljetten in Enschede zo nep dat L. (31) meermaals betrapt wordt

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van Twentse jongeren: een op de vijf denkt wel eens aan zelfmoord

ENSCHEDE - Een op de vijf jongeren in Twente heeft er het afgelopen jaar serieus over nagedacht een einde aan zijn of haar leven te maken. Dat blijkt uit de resultaten van een groot onderzoek van de GGD Twente onder 8000 jongeren uit de leerjaren twee en vier van het voortgezet onderwijs.

