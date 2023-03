Van avontuurlijke wereldreiziger tot ambitieuze boerin: hoe gaat het nu met Ellen (31)?

Nog niet zo lang geleden reisde Ellen Temmink een half jaar door Chili en Argentinië en woonde en werkte ze maandenlang in Noorwegen. Ze verdiende haar geld als accountmanager bij een uitzendbureau. Maar het leven kan gek lopen. „Wat een jaar”, zegt Ellen terwijl ze op de bank ploft in haar ouderlijk huis in Sint Isidorushoeve. 2022 in een notendop: Ellen zegde haar baan op, werd moeder van zoontje Hidde en stapte met haar vriend Ben in het melkveebedrijf van haar ouders. Wat een contrast. Daarom dit verhaal over haar eerste jaar als boerin. De meevallers en de tegenvallers.