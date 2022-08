Van deze Twentenaren mag de hitte aanhouden: ‘Boven 23 graden verdubbelt mijn omzet’

Uit in de regio De lol van zelf een weelderig veldboeket samenstel­len

Het is warm geweest, dat zie je aan de natuur. Landerijen kleuren goudgeel, gras verbleekt. Maar de bloemen in de pluktuin van Dineke Logtenberg? Die vertonen geen spoortje van droogte of verval. Ze worden met zorg, liefde en wat water op z’n tijd omgeven. Net zoals alle andere planten van kwekerij De Boschhoeve.

