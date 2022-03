Van drugs, naar therapie en eindelijk weer aan het werk; Priscilla uit Enschede is zo blij met haar nieuwe bestaan

De Museumfa­briek in Enschede op zoek naar meisjes in Menko: ‘Veel van die meisjes zijn nu tachtig’

ENSCHEDE - Meisjes in Menko. Astrid Hage, conservator van De Museumfabriek in Enschede, is naar ze op zoek. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw waren ze ‘hot’ in hun hippe Menkojurkjes. Veel van die meisjes zijn nu tachtig. Astrid hoopt dat hun vaak zelfgemaakte ‘haute couture’ nog in de mottenballen ligt.

12 maart