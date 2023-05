Van energielabel F naar A door eerste aardgasvrije complex van De Woonplaats

Twente is te mooi voor zoveel verschil­len­de plekken met windmolens

Veertien gemeenten heeft Twente. Al die veertien moeten met een plan komen voor windmolens. Dat dreigt uit te lopen op veertien keer een fiasco. Want met windmolens is het net als met de grijze afvalcontainer. Die zet je niet prominent in je voortuin. Maar het liefst zoveel mogelijk uit het zicht.