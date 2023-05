Van Enschede naar Lonneker, rechtsaf naar… huh?!?

MET VIDEO Durf jij bier van 30 jaar oud nog te drinken? Deze liefheb­bers namen de proef op de som

Bier weggooien dat over datum is? Er zijn mensen die het juist spannend vinden oud bier te proeven. Zes bierfanaten deinsden er zondagmiddag niet voor terug een paar flessen Grolsch uit de vorige eeuw soldaat te maken. „Dat is een heel goede plop, na zoveel jaar.”