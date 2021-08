Van kanker genezen Joris (10) heeft dag van zijn leven bij FC Twente: ‘Ik heb heel veel geluk gehad’

ENSCHEDE - Zo’n 30.000 euro hadden ze voor hem ingezameld. Maar Joris Loohuis (10) uit Enschede had het geld niet nodig. Hij overleefde de ziekte die hem rond zijn eerste verjaardag trof. Zondag, in de nieuwe skybox voor zieke kinderen van FC Twente, was hij erbij toen het geld een nieuwe bestemming kreeg.

Joris bij Twente Van het feestje dat zondag voorafgaand aan Twente-Ajax in de nieuwe skybox werd gegeven, was hij het stralende middelpunt. Dat hij er kon zijn en inmiddels zelf ook voetbalt, is een bescheiden wonder.



Eén jaar oud was Joris Loohuis toen bij hem neuroblastoom werd geconstateerd, een agressieve vorm van kinderkanker. Van de 25 kinderen per jaar die de ziekte krijgen, overlijden er gemiddeld zo’n twintig.



Kralensnoer

„Ik heb gewoon heel veel geluk gehad”, zegt hij met een grote glimlach. Tientallen operaties en behandelingen moest hij ondergaan.



De kralen die hij bij elke behandeling kreeg, vormen een snoer van drie meter dat hij zondag thuis na afloop van de voetbalwedstrijd kreeg. Vijf jaar geleden bleek de ziekte opeens onder controle te zijn.

27.000 euro

„Het gaat heel erg goed. Het zou mooi zijn als andere kinderen met dezelfde ziekte dat ook zouden kunnen zeggen. Toen ik ziek was, hebben familieleden, vrienden en vooral ook mijn twee oma’s alles gedaan om geld bij elkaar te krijgen voor een dure behandeling in Amerika. Maar gelukkig was dat niet nodig. Het geld is er nog steeds. We hebben het nu weggegeven voor verder onderzoek en nieuwe behandelingen.”



De overhandiging zondag betekende formeel het einde van de stichting Kleine Joris die speciaal voor Joris Loohuis werd opgericht. Joris zelf gaf de cheque met ruim 27.000 euro aan een vertegenwoordiger van Villa Joep, vernoemd naar het gelijknamige Utrechts kindje dat in 2003 aan neuroblastoom overleed. Deze non-profitstichting financiert onderzoek naar kinderkanker.

Initiatief Kidsclub

De nieuwe skybox voor zieke kinderen in De Grolsch Veste is een initiatief van de Kidsclub van FC Twente, in het bijzonder coördinator Johan Kroeze. In de speciaal ingerichte ruimte hoopt Kroeze bij thuiswedstrijden 24 zieke of gehandicapte kinderen samen met hun begeleiders te ontvangen.



„We hebben nu elfduizend leden maar voor deze groep doen we niets: dat kan niet zo zijn. Juist deze kinderen hebben het heel hard nodig om hun zorgen te vergeten. En dat geldt ook voor hun broertjes of zusjes, die vaak ook lijden met wat er in zo’n gezin allemaal gebeurt.”

‘Ik denk liever aan mooie dingen’

Voor Joep was het zondag vooral feest. Dat de directeur van FC Twente hem een bal toewierp en hij zijn club gelijk zag spelen tegen het grote Ajax: slechts weinigen hadden dat acht jaar geleden durven hopen.



Zelf herinnert hij zich maar weinig van wat hem overkwam. „Ik weet nog dat we iedere keer met de auto naar het ziekenhuis moesten rijden. Gelukkig is dat nu voorbij. Ik denk liever aan mooie dingen. Als ik naar voetbal kijk, vergeet ik alles.”

Enschede - Stichting Kleine Joris Villa Joep bij FC Twente met cheque