Van leraar geschiedenis naar meditatie-workshops voor Defensie en ‘zware jongens’ in gevangenis: Joost van den Heuvel Rijnders (47) doet het

Van den Heuvel Rijnders groeide op in Lochem. Zijn ouders waren allebei in het onderwijs actief. Toch zag hij zichzelf niet voor de klas staan. „Ik wist op jonge leeftijd nog niet zo goed wat ik wilde”, vertelt hij. „Ik had geen talenknobbel, wiskunde en cijfertjes lagen me ook niet zo goed... Wel had ik bovengemiddelde interesse in aardrijkskunde en geschiedenis.”