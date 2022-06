Van racebaan tot idyllisch dorpsplein: Hannink’s Dientje maakt van Usselo een echte trekpleister

Twee vriendjes uit Boekelo ploffen neer op een van de vele palletbanken op het dorpsplein. IJsje in de hand, heerlijk. Seval en haar dochter Kubra besluiten een doordeweekse wandeling met een kop koffie op het terras. „Een rondje om het Rutbeek.” Doen ze wel vaker. „En ineens zagen we dat hier een gezellig horecapleintje is ontstaan.” Volgende keer naartoe, zeiden ze tegen elkaar. En de volgende keer is nu. „Dit is een echte trekpleister geworden.” Ze zijn nog steeds verbaasd over de snelle metamorfose die Usselo heeft ondergaan.