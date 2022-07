Van rups tot vlinder: de Museumfabriek in Enschede omgetoverd tot de Vlinderfabriek

ENSCHEDE - Met het warme weer zie je ze overal vliegen: vlinders. In Nederland alleen al zijn er liefst 2400 vlindersoorten. Maar er zijn nog veel meer verschillende inheemse en tropische vlinders. In de Museumfabriek in Enschede zijn ze tot en met 28 augustus te bewonderen.

Hoe eten rupsen? Wanneer is een vlinder klaar om uit de cocon te kruipen? Hoe zien de vleugels van een vlinder er van heel dichtbij uit? De rupsologen kunnen je alles vertellen over de opgekweekte rupsen en koninginnepagevlinders van de Hengelose nachtburgemeester Irma Bruggeman. Haar rupsen en vlinders zijn de hele zomer onderdeel van de expositie in de Vlinderfabriek in Enschede. Uitgefladderd? Naast het bewonderen van deze beestjes is er nog meer te doen in de Vlinderfabriek. Wel allemaal in vlinderthema.

Knutselen met natuur

Tijdens de workshop bladerbeesten, op zondag 14 en donderdag 18 augustus, kunnen kinderen van 5 tot 11 jaar de mooiste dieren in elkaar knutselen. Samen met kinderboekenschrijfster Yvonne Lacet komt de natuur tot leven in een waar kunstwerk van takken, bladeren, bloemen en bloemblaadjes. Tickets zijn te reserveren via de website van de museumfabriek en kosten 5 euro per persoon.

De vlinderdans

Altijd al willen leren dansen? Tijdens de workshop ‘vlinder Hip Hop’ leert Sabina Mehič Smidstra van dansschool de Talentfabriek053 je de basis van het dansen. Jong of oud, iedereen is welkom. Aan het einde van de workshop danst iedereen net zo sierlijk als een vlinder op het ritme van de muziek. Deze workshop is gratis. Aanmelden kan via de website van de museumfabriek.

Duurzame vlinderfashion

Een rups wordt een vlinder en een sinaasappelschil wordt een artistieke modeaccessoire. Agnes van Dijk laat jongens en meisjes vanaf 16 jaar met een passie voor mode zien hoe je van natuurlijke materialen de mooiste mode-items kunt maken. Deelnemers mogen op woensdag 10 en zaterdag 20 augustus ook eigen materialen meenemen. Denk bijvoorbeeld aan de kroontjes van je aardbei of de schil van je banaan. Tickets zijn te reserveren via de website van de museumfabriek en kosten 5 euro per persoon.

Mot of nachtvlinder?

Soms is het verschil lastig te zien. Is dat fladderende beestje nou een mot of een nachtvlinder? Om meer te weten te komen over het verschil tussen deze beestjes, geeft vlinderkenner Wim Lengton iedere dinsdag een lezing. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen kijken en vergelijken tijdens de uitleg. De lezing is gratis. Aanmelden kan via de website van de museumfabriek.