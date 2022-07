Van Seyss-Inquart tot de Titanic: Rudy Becker uit Enschede bundelt menukaarten in boek

Normaal hangt hij ingelijst in de hal, maar voor deze gelegenheid heeft hij hem even van de muur gehaald: de menukaart uit 1903, afkomstig uit het restaurant van zijn overgrootvader in Wageningen. „Mijn familie heeft hem altijd bewaard, zelfs op het moment dat ze tijdens de Slag om Arnhem hun huis moesten verlaten. Slechts een paar spullen konden ze nog meenemen. Dat deze kaart daarbij hoorde, zegt iets over de betekenis die hij voor hen heeft gehad.”