Van Vollenhoven opent Special Olympics in FBK-stadion

Robot, QR-code en mental coach helpen bij personeels­krap­te in Twentse horeca: ‘Digitaal bestellen heeft de toekomst’

ENSCHEDE - Bestellen we in de toekomst alles in de horeca met de QR-code? Of laat de personeelskrapte zich creatief en sympathieker oplossen? Café-restaurant Sam Sam in Enschede schakelt een mental coach in om zijn medewerkers te houden. Een wokrestaurant laat een robot de afwas ophalen. De vraag is: Wat helpt het beste?

28 mei