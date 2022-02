Vandaag uitspraak strafzaak mislukte moordaanslag op advocaat Philippe Schol

Vanmiddag om 12.30 uur is in de rechtbank van Almelo het moment van de waarheid. Voor vermeende schutters Bert-Jan V. en Maikel T.T. uit Hengelo. Maar net zo goed voor de slachtoffers zelf: curator Philippe Schol en zijn partner. Oordeelt de rechtbank dat de twee Hengeloërs schuldig zijn aan de aanslag op Schols leven?

Volgens het Openbaar Ministerie kon er geen twijfel over bestaan: Bert-Jan ten V. (48) en Maikel T.T. (32) zijn samen verantwoordelijk voor de mislukte moordaanslag op curator Philippe Schol. De officier van justitie eiste tijdens de zitting op 27 januari een celstraf van 23 jaar voor Ten V. en 18 jaar cel voor zijn kameraad T.T.

Vijf schoten

Schol werd op 6 november 2019 neergeschoten, vlakbij zijn woning in Gronau terwijl hij zijn hond uitliet. De daders schoten vijf keer vanuit een zilvergrijze Volkswagen Polo. Schol raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag.

Het OM vindt daarnaast dat er voldoende bewijs is om Ten V. te veroordelen voor het beschieten van een sportschool in Losser op 11 oktober 2019. Omdat daar mensen binnen waren is dat ook een moordpoging, zei de officier.

Volledig scherm De officier van justitie eiste tijdens de zitting op 27 januari een celstraf van 23 jaar voor Ten V. en 18 jaar cel voor zijn kameraad T.T. Vandaag doet de rechtbank in Almelo om 12.30 uur uitspraak. © Adrien Stanziani

Angst

Beide verdachten ontkenden in de rechtbank in Almelo alle beschuldigingen. Volgens hun advocaten is er geen hard bewijs. Ten V. wilde wel zeggen dat hij zijn Polo had uitgeleend, maar hield verder zijn mond. Hij is bang dat alles wat hij eventueel zou zeggen, bij verkeerde mensen terecht komt. Dat is gevaarlijk voor hem en zijn familie. Hij zei liever celstraf te riskeren.

Kogelwerende jas

Schol en zijn partner vertelden tijdens de zitting dat hun zorgeloze bestaan voorbij is. Er is veel pijn, emotionele en financiële schade. De opdrachtgever loopt nog vrij rond. Maar Schol is vastberaden „Ik zal nooit staken met mijn werk als curator, ik laat mij niet intimideren.”

De aanslag heeft een zware emotionele en financiële wissel getrokken, aldus Schol. „Ook op mijn partner. Zij heeft een man met minder levensvreugde. Ik kan nooit meer doen, wat ik vroeger wel kon. Ik moet er het beste van maken. Ik hoop dat ik ooit nog mijn hond kan uitlaten zonder kogelwerende jas.”

Aanslagen in opdracht

De aanslag op Schol en de beschieting van de sportschool was in opdracht van een derde, stelde het OM. Die vermoedelijke opdrachtgever zou ex-sportschoolhouder Ronald B. uit Deurningen zijn. De aangifte die Philippe Schol tegen B. deed was waarschijnlijk de reden voor de aanslag. Schol verdenkt B. van faillissementsfraude en dat hij de sportscholen gebruikte om geld wit te wassen.

Ronald B. zou twee broers uit Hengelo hebben ingeschakeld als mogelijke moordmakelaars. Het strafrechtelijk onderzoek naar die mensen loopt nog, vertelde de officier tijdens de zitting. Tegen B. loopt een andere strafzaak, waarin hij wordt verdacht van faillissementsfraude, witwassen en een hennepkwekerij in zijn boerderij in Deurningen.

Lees het hele zittingsverslag terug in het liveblog.

In de video hieronder legt persofficier van justitie Menno Hoekstra uit waarom het OM 23 en 18 jaar gevangenisstraf eist tegen de twee verdachten.