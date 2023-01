Vandalen blazen hoofd op van metershoge kerstmanpop in Tubbergen

TUBBERGEN - Het is een akelig gezicht, de grote kerstman ligt languit op straat in hartje Tubbergen. Zijn hoofd ontbreekt, het is opgeblazen of in de brand gestoken. Het gaat weliswaar om een pop, maar ondernemersvereniging Ondernemers Hart Tubbergen baalt als een stekker door de actie van vandalen.