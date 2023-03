Varkenshouder uit Sint Isidorushoeve vecht bij Haagse rechter rekenmodel stikstof aan: ‘Het is aantoonbaar onbetrouwbaar’

Herman Schaepman, emancipa­tor van de katholie­ken

Hij is geboren in Tubbergen. Herman Schaepman (1844-1903) was een rooms-katholieke priester, politicus, en dichter. Schaepman heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van de achtergestelde katholieken in het calvinistische Nederland. Over ‘De Doctor’ is vorig jaar in september een boeiende biografie verschenen.